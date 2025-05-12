Dem Parti Sözcüsü, Süreçte Sorumlulukları Vurguladı

DEMOKRATİK ÇÖZÜM İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Demokrat Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına verilen arada basın toplantısı düzenledi. Doğan, “Türkiye’nin bir asırdır gündeminde yer alan ve son 50 yılda derin toplumsal yaralara yol açan bir sorunun çözümünde yeni bir sayfanın açıldığına hep birlikte tanıklık ediyoruz. PKK kongre kararlarını açıkladı ve fesih kararını duyurdu. Bu kararın tarihsel öneminin altını çiziyoruz. Bu sadece bir fesih kararı değil, herkesi demokratik değişim ve dönüşüme davet eden yeni bir inşa süreci. Biz DEM Parti olarak bu kararın bu yüzden de çok önemli bir karar olduğunun altını çiziyoruz.” dedi.

SORUMLULUKLARIMIZI BİLİYORUZ

Doğan, bu değişim ve dönüşüm sürecinde sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirtti. “Bu süreci pamuklara sarıp sarmalamamız gerektiğini de bir kez daha ifade ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde yapacağımız tüm çalışmaların barışçıl bir yaşam zeminini güçlendireceğine inanıyoruz. Bugün açıklanan kararların hepimize, özellikle de annelere, çocuklara, gençlere ve gelecek nesillere hayırlar getirmesini yürekten inanıyoruz.” diyen Doğan, PKK’nın silahlara veda etmesiyle birlikte artık engel gibi görülen tüm gerekçelerin ortadan kalktığını vurguladı.

TARİHSEL BİR FIRSAT

Doğan, iktidar kanadından gelen açıklamaları olumlu bulduğunu paylaşarak, demokratik siyaset zemininde eşit yurttaşlık ve kardeşlik hukukunun tesis edilmesi sorumluluğunun önemini aktardı. DEM Parti’nin silah bırakma ve fesih kararını barış, demokrasi ve özgürlük temelinde bir olanak olarak değerlendirdiğini belirten Doğan, “Bu tarihsel imkanı kalıcı hale getirmek için buluşmaya, güçlerimizi birleştirmeye ihtiyacımız var.” diye ekledi.

BARIŞ VE DEMOKRATİKLEŞME VURGUSU

Barışın bir ihtimal değil, toplumsal barışın mümkün olduğunu söyleyen Doğan, demokratikleşmenin bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı. “DEM Parti olarak herkesi ezberlerini bozmaya ve bu fırsatın ciddiyetine uygun bir şekilde pozisyon almaya davet ediyoruz.” dedi. Hız gerekliliğinin altını çizen Doğan, hızlı bir biçimde hukukun güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. “Telaşa mahal yok; ancak hıza ihtiyacımız var. Çünkü böylesi süreçler aynı zamanda kırılganlıklar taşır bağrında.” şeklinde konuştu.