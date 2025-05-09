Dem Parti, suikast iddialarını reddetti

SUİKAST İDDİALARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

DEM Parti, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in aracına rahatsızlığından bir hafta önce suikast düzenekleri yerleştirildiği iddialarını doğrulamasının ardından, İmralı heyetinden bir başka üye olan Pervin Buldan’a yönelik suikast girişimi iddialarının ortaya çıkması dikkat çekti. Konuyla ilgili DEM Parti’den ilk açıklama geldi.

PERVİN BULDAN HAKKINDA KAYGI VERİCİ GÖRÜŞLER

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, suikast girişimi iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Doğan, “İtalya’da Roma’da bir kaza geçirdiği iddiası var. Evet, kaza olduğu doğru ancak suikast girişimi olarak değerlendirilmedi. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlış yola girmesi nedeniyle gerçekleşti. Buradan başka bir şey çıkartmak doğru olmaz” dedi. Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında, DEM Partili Pervin Buldan’a dair dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirerek, “Yarın Türkiye başka bir konuyu konuşacak” diye belirtti.

KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Yarkadaş, Buldan’ın 11 Nisan’da İtalya’ya yaptığı ziyaret esnasında şüpheli bir trafik kazası geçirdiğini ileri sürdü. İddiaya göre, Buldan’ın aracı, gideceği yoldan farklı bir sokağa yönlendirildi ve tam o sırada karşı yönden gelen bir araç, Buldan’ın otomobiline çarptı. Bu durum, suikast girişimi iddialarını güçlendiren bir gelişme olarak değerlendirildi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’E SUİKAST İDDİALARI AÇIKLANDI

DEM Parti, 3 Mayıs’ta hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’e yönelik suikast iddiaları hakkında dün bir açıklama yaptı. 2 Nisan’da Önder’in aracının lastiklerinden ses gelmesi üzerine yapılan incelemede, araca yerleştirilmiş demirden yapılmış keskin bir düzeneğin tespit edildiği aktarıldı. DEM Parti’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı basın-yayın organlarında İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz merhum Sırrı Süreyya Önder’e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. 2 Nisan’da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir. Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir.”