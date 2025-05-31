Dem Parti Tepki Gösterdi. Kabul Edilemez

DEM PARTİDEN SUÇLAMALARA TEPKİ

DEM Parti yönetiminden, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’li belediyelere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara karşı sert eleştiriler yükseldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülmeye çalışılması ve seçilmiş temsilcilere yönelik bu uygulamalar kabul edilemez. Halkın sandıkta verdiği kararlara saygı gösterilmesi, halkın iradesinin tanınması elzemdir” diyerek gözaltıları kınadı.

GÖZALTILARA KARŞI ÇIKILIYOR

Hatimoğulları, “İBB’ye yönelik operasyon ve İstanbul İlçe belediye başkanları ile Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının gözaltına alınmasını kınıyoruz,” ifadelerini ekleyerek, “Toplumsal barış ve güçlü bir demokrasi için, İstanbul’dan Van’a, Mardin’den Adana’ya kadar ülkemizde halkın iradesine saygı gösterilmeli ve bu siyasi operasyonlardan vazgeçilmelidir” dedi.

DEMOKRASİ VURGUSU YAPILDI

Tuncer Bakırhan da, sosyal medya hesabından benzer bir tepki gösterdi. Bakırhan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine, Adana’da Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarına yönelik gözaltı operasyonlarını kınıyoruz, bu müdahaleleri kabul edilemez buluyoruz” diyerek, “Demokrasinin temel ilkelerinden biri, halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeye saygıdır” ifadesini kullandı. Ayrıca, bu tür operasyonların toplumsal barışı zedelediğine dikkat çeken Bakırhan, siyasi meselelerin çözümünde müzakere ve diyalogun önemini vurgulayarak, “Demokratik siyaseti dışlayan her müdahalenin karşısında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.