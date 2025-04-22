Dem Parti Toplantısında Barış Vurgusu Yapıldı

SAĞLIK DURUMU VE DAYANIŞMA VURGUSU

DEM Parti Eş Genel başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuşarak Türkiye siyaseti ile ilgili önemli mesajlar verdi. Bakırhan, “Türkiye siyaseti artık normalleşmeli, barış süreci yeniden ivme kazanmalı, devlet demokrasiye duyarlılık göstermelidir” şeklinde konuştu. Toplantıda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi veren Bakırhan, “Uzun süredir kalp başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Sırrı arkadaşımız, hastanede zorlu bir tedavi sürecinden geçiyor. Bugün itibarıyla hem hastaneden yapılan açıklamalara hem de hastanede bulunan arkadaşlarımızın aktardığı bilgilere göre durumu hala kritik ama istikrarlı ve büyük bir dirençle mücadele ediyor” dedi.

DAYANIŞMA VE BARIŞ MESAJI

Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder’in Türkiye’de herkesin tanıdığı bir isim olduğunu belirterek, “O, yalnızca siyasetin değil; sanatın, vicdanın, kültürün, mizahın ve umudun da iz bırakan bir ismidir. Barış için gösterdiği çabayı, halklar için yürüttüğü mücadeleyi herkes yakından tanıklık ederek izledi” ifadelerini kullandı. Önder’in hastalığıyla birlikte gelişen dayanışmanın, onun halkların gönlündeki yerini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Bakırhan, “Paylaşılan iyi dilekler, edilen dualar toplumu barışla kurduğu bağın hala çok güçlü olduğunu gösteriyor. Milyonlarca insan onun sağlığını, kendi sağlığı gibi hissetti” dedi.

BARİŞ İÇİN İKİ TEMEL ADIM

Bakırhan, Türkiye’nin içinde bulunduğu kritik süreçte atılması gereken iki büyük adıma dikkat çekerek, “Birincisi sağlam bir hukuki zemin oluşturmak, ikincisi ise bu zemini hayata geçirecek güçlü bir siyasi irade ortaya koymaktır. Bu nedenle önümüzdeki günlerde Adalet Bakanı ile bir araya geleceğiz” dedi. Ayrıca, “DEM Parti olarak barış ve demokratik çözüm için üzerimize düşen her türlü sorumluluğa hazırız” diyerek iktidara ve muhalefete seslendi. Bakırhan, “Başta infaz kanununda olmak üzere, cezaların adil hale getirilmesi yönünde atılacak yasal adımlar, hasta tutsaklardan siyasi nedenlerle cezaevinde tutulanlara kadar uzanan geniş bir kesimi özgürlüğüne kavuşturacak; bu da tüm Türkiye’ye rahat bir nefes aldıracaktır” şeklinde konuştu.

MEDYA GÖRÜŞMESİ VE GÜVENLİK MESAJLARI

Grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakırhan, Adalet Bakanı ile görüşmeye yönelik soruya, “Başvuru yapıldı. Sanırım önümüzdeki günlerde yapılır” sözleriyle yanıt verdi. Bahçeli’nin silahların bırakılmasına ilişkin açıklamalarını önemseyen Bakırhan, “Umarım çatışmanın, silahın, şiddetin olmadığı, güzel günler görürüz” dedi. PKK’nın feshedilmesi tarihine ilişkin soruya ise Bakırhan, “Tarih konusunda biz bir şey bilemeyiz. İlk defa Öcalan’ın bu kadar umutlu olduğunu söylemesi önemli. Umarım Türkiye’nin tamamına sirayet eder” şeklinde konuştu.