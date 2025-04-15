Dem Parti Vekili Önder Kalp Krizi Geçirdi

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi. İstanbul’daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Önder, İmralı heyeti üyesi olarak biliniyor. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Önder’in durumunun kritik olduğu ifade ediliyor.

HASTANE ÖNÜ KALABALIKLAŞTI

DEM Partililer, Önder’in hastaneye kaldırılmasının hemen ardından hastane önünde toplandı. Bu süreçte, hastane önünde kalabalık bir grup oluşturuldu. Önder ile birlikte İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, hastanede olup Önder’den gelecek iyi haberi bekliyor.