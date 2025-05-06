Dem Parti’ye Taziye Ziyareti Yapıldı

ÖMER İLER’DEN TAZİYE ZİYARETİ

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kalp rahatsızlığı nedeniyle 3 Mayıs’ta yaşamını yitirmesinin ardından, DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’nda kurulan taziye ziyaretine katıldı. İler, beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte taziye evine gelerek baş sağlığı dileklerini iletti. DEM Partililer tarafından karşılanan İler, Sırrı Süreyya Önder için Kur’an-ı Kerim okudu.

ÖNDER’İN MÜCADELESİNE VURGU

İler, yaşamını yitirenlerin etkilerinin ağır olduğunu belirterek, “O vefatlardan bir tanesi de hepimizi gerçekten derinden üzen, Sayın Başkanımızın, vekilimizin, Sırrı ağabeyimizin vefatıydı. Allah’ın kanunu değişmez. Değişme imkanı olsaydı buna en layık olan efendimiz olacaktı. Niye bizi daha fazla derinden üzdü? Çünkü daha önce de hem o güzel esprileriyle hem o güler yüzüyle herkes tarafından zaten sevilen bir insandı. Allah rahmet eylesin” dedi. Sırrı Süreyya Önder’in barış çabalarına dikkat çeken İler, “O barış çabalarına, silahların bir an önce gömülmesi için var gücüyle Sırrı ağabey mücadele etti, çaba gösterdi. Rabbim o çabalarını, o verdiği mücadeleyi amel-i salih olarak onunla beraber kabrinde ona arkadaş eylesin. Kabrini cennet bahçelerden bir bahçe eylesin” ifadelerini kullandı.

SIRRI AĞABEYİN MİRASINI VURGULADI

Sırrı Süreyya Önder’in diyalog sürecindeki önemli rolüne değinen İler, “Onun vefatını bizlere ders ve ibret almamıza vesile eylesin ve ondan sonra bıraktığı mirasa o güzel mirasa ki bir barış çabasıydı. Barış için silahlar silahsız süreç için mutlaka bir emek vermekti. Bu sefer Allah’ın izniyle 41 yıldır bu topraklarda maalesef kan vardı, gözyaşı vardı. Ama bu seferki irade şimdiden hepimizde çok güzel izler bıraktı. Hepimizde belli bir kanaatler oluştu” dedi. İler, Sırrı Ağabeyin çabasının galip geleceğine ve bu topraklarda artık daha huzurlu bir yaşam sürdürüleceğine inandığını, baharın getireceği rengarenk güzelliklerle daha müreffeh bir dünya, bir ülke, bir Diyarbakır yaşamayı temenni ettiğini söyledi.