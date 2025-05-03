Dem Parti Yöneticileri Taziye Mesajı Yayınladı

DEM PARTİSİ EŞ GENEL BAŞKANLARINDAN TAŞIYELER

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, çoklu organ yetmezliği nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajları yayımladı. Bakırhan, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, Türkiye’nin, hakikati büyük bedellerle dile getirmekten bir an bile çekinmeyen büyük bir değerini yitirdiğini ifade etti.

SIĞ ÇİZGİLERDE DERİN DUYGULAR

Bakırhan, “Barışın dili, halkların kardeşliği için çarpan cesur bir yürek sustu. Sırrı, sadece bir siyasetçi değil, Türkiye’nin hafızası, onuru ve neşesiydi. Sözleriyle direnen, gülüşüyle umut olan bir insandı. Onu kaybetmenin acısı büyük. Ama biliyoruz ki Sırrı’nın düşleri bizimdir, yolu yolumuzdur. Hakkını helal et Sırrı. Uğurlar olsun, yoldaşım. Sana söz, bu ülkeye barış gelecek,” şeklinde değerlendirmede bulundu. Hatimoğulları da sosyal medya aracılığıyla benzer duyguları aktardı ve “Çok kıymetli yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. Acımız da kaybımız da çok büyük. Hepimiz için kelimelerin kifayetsiz kaldığını, tüm Türkiye’nin yüreğinin düğüm düğüm olduğunu biliyorum,” dedi.

BİR BARIŞ SAVUNUCUSU OLARAK ANILACAK

Bu toprakların güzelliğini ve neşesini yansıtan bir değer olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, “Ağır hastalıklarına rağmen barış için vermiş olduğu mücadeleyi ne bu topraklar ne de bu ülkenin insanları unutacak. Sana sözümüz olsun yoldaşım, bu kadim topraklar mutlaka barışla buluşacak,” ifadelerine yer verdi. Sırrı Süreyya Önder’in anısı, onun barışa olan inancı ve insanları kucaklama yeteneği ile yaşamaya devam ediyor.