Dem Parti Ziyaretinde Demokrasi Vurgusu Yapıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul’daki çalışma ofisini ziyaret etti. Ziyaret sonrası yapılan açıklamalarda, demokrasi ve seçme-seçilme hakkının önemi ön plana çıktı.

ZİYARETİN AMACI HUKUKSUZLUKLARA DİKKAT ÇEKMEK

Basın mensuplarına konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bu ziyaretin yalnızca bir nezaket gösterisi olmadığını belirterek, “Hukuksuz, anti demokratik uygulamalara karşı ortak bir irade göstermenin ziyaretidir” dedi. Bakırhan, hükûmetin seçilmiş iradelerle mücadele etmeyi bırakması gerektiğini vurgulayarak “Seçme ve seçilme hakkına saygı gösterilmelidir. Bu, olmazsa olmaz en önemli koşullardan biridir. Bu ülke hepimizindir. Bu ülkeyi demokrasiye, düzlüğe çıkarma mücadelesine devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Yapı Kredi Kültür Sanat, “Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?” ile karşıladı. YKY, YKKSY ve diğerleri dahil. Etkinlik 15 Şubat 2026’ya kadar sürüyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat, hafıza ve anlatı odaklı "Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?" programıyla yeni sanat sezonuna başladı. Yarı kurgusal ve yarı gerçek temalar işleniyor.
Fenerbahçe, Tedesco için İmza Töreni

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile cumartesi günü saat 12.00'de resmi imza töreni gerçekleştireceğini duyurdu.

