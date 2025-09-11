Dem Parti Ziyaretinde Demokrasi Vurgusu Yapıldı

DEM PARTİSİ YETKİLİLERİNDEN DEMOKRASİ VURGUSU

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul’daki çalışma ofisini ziyaret etti. Ziyaret sonrası yapılan açıklamalarda, demokrasi ve seçme-seçilme hakkının önemi ön plana çıktı.

ZİYARETİN AMACI HUKUKSUZLUKLARA DİKKAT ÇEKMEK

Basın mensuplarına konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bu ziyaretin yalnızca bir nezaket gösterisi olmadığını belirterek, “Hukuksuz, anti demokratik uygulamalara karşı ortak bir irade göstermenin ziyaretidir” dedi. Bakırhan, hükûmetin seçilmiş iradelerle mücadele etmeyi bırakması gerektiğini vurgulayarak “Seçme ve seçilme hakkına saygı gösterilmelidir. Bu, olmazsa olmaz en önemli koşullardan biridir. Bu ülke hepimizindir. Bu ülkeyi demokrasiye, düzlüğe çıkarma mücadelesine devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.