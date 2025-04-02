Demans Hastası Yakınlarına Önemli İletişim Tavsiyeleri

DİDEMANS HASTALARINA YÖNELİK ÖNEMLİ UYARILAR

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Talip Asil, demans hastası ebeveynlere sahip bireylere yönelik kritik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Asil, “Hafıza sorunu yaşayan bireyler tanıdıkları yüzleri çıkaramayabilir, zaman kavramını karıştırabilir ya da kendilerini dışlanmış hissedebilir. Bu nedenle aile bireylerinin sabırlı, anlayışlı ve dikkatli olması gerekir” dedi.

HASTALARIN DÜNYASINA EŞLİK EDİN

Demans hastalarının geçmiş ile bugünü birbiriyle karıştırabileceğine dikkat çeken Asil, “Çocuklarını başka biriyle karıştırmaları sık rastlanan bir durumdur. Bu gibi anlarda düzeltici olmak yerine, onların algısını nazikçe kabul etmek gerekir. Direnmek değil, eşlik etmek iyileştiricidir” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Asil, demans hastalarıyla yapılan iletişimde dilin önemine de vurgu yaptı. “Yavaş, sade ve duygu yüklü bir iletişim, hastada güven duygusunu artırır. Birlikte kahve içmek, eski fotoğraflara bakmak ya da tanıdık bir müzik dinlemek, kişinin kendini güvende hissetmesini sağlar” ifadelerini kullandı.

AİLE DİNAMİĞİNE DİKKAT EDİN

Demansın sadece bireyi değil, aile dinamiğini de etkilediğini belirten Asil, “Çocuklar, torunlar, kardeşler… Herkesin aynı empati ve bilgi düzeyiyle yaklaşması gerekir. Bu farkındalık, kırgınlıkları ve yanlış anlamaları önler. Sabır, anlayış ve sevgi bu sürecin temelidir” dedi.

Prof. Dr. Talip Asil, demans hastası yakınlarının dikkat etmesi gereken noktaları şu şekilde sıraladı: “Gerçeklik çatışmalarından kaçının. Yavaş, net ve sevgi dolu bir dille konuşun. Göz teması kurun. Kalabalık ve yüksek sesli ortamlardan uzak tutun. Ziyaretleri kısa ve sakin geçirin. Geçmişten tanıdık müzikler veya objelerle bağ kurmaya çalışın.”

KALP UNUTMAZ

Prof. Dr. Talip Asil, sözlerini “Demans bir hafıza hastalığıdır ama kalp unutmaz. Ebeveyniniz sizi ismen hatırlamasa da sesinizdeki sıcaklığı, ellerinizin dokunuşunu, sabrınızı ve ilginizi hisseder.” diyerek tamamladı.