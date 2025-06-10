Demans Riski Coğrafya ile Değişiyor

DEMAS RİSKİNİN BÖLGESEL FARKLILIKLARI

ABD’de gerçekleştirilen bir çalışmada, demans (bunama) riskinin yaşanılan coğrafi alanlara göre farklılık gösterdiği gözlemlendi. JAMA Neurology dergisinde yer alan araştırmada, bilim insanları, Veteranlar Sağlık İdaresi (VHA) sistemine kayıtlı 1 milyon 268 bin 599 yaşlı bireyin verilerini analiz etti. Araştırma, yaş, ırk, kalp sağlığı ve kırsal/kentsel yerleşim farkı gibi etkenleri dikkate alırken, demansın bölgesel farklılıklarının da önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.

BÖLGESEL DEMANS ORANLARI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) ülkedeki 10 bölgeyi kapsayan sınıflandırmasına göre yapılan çalışmada, orta Atlantik bölgesinin, Pennsylvania ve Maryland gibi eyaletleri en düşük demans oranlarına sahip olduğu belirlendi. Güneydoğu bölgesi ise demansın en yaygın görüldüğü alan olarak öne çıktı. Araştırmada, demans görülme oranları güneydoğuda yüzde 25, kuzeybatıda yüzde 23, güney bölgelerinde yüzde 18, güneybatıda yüzde 13 ve kuzeydoğuda ise yüzde 7 olarak kaydedildi.

SAĞLIK POLİTİKALARININ ÖNEMİ

Araştırmacılar, bu bulguların yaşanılan bölgelerin demans riskini artırabileceğine dikkat çekti. Çalışma, bölgesel sağlık planlamalarının önemli olduğunu ve her bölgenin özel ihtiyaçlarına göre halk sağlığı politikalarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Demans, günlük hayatı olumsuz etkileyen, hafıza kaybı, düşünme yetilerinde azalma ve problem çözme becerilerinde bozulma gibi belirtilerle tanımlanan bilişsel bir rahatsızlık olarak biliniyor.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR RİSK FAKTÖRLERİ

En yaygın demans nedeni Alzheimer hastalığı olarak öne çıkıyor. Demans gelişiminde etkili olan faktörler arasında yaş, genetik yatkınlık ve down sendromu gibi değiştirilemeyen faktörlerin yanı sıra, yaşam tarzı, alkol tüketimi, kardiyovasküler hastalıklar, işitme-görme kaybı, depresyon, hava kirliliği ve uyku bozuklukları gibi değiştirilebilir riskler de yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, dünya genelinde günümüzde 55 milyondan fazla insan demans hastalığıyla mücadele ediyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni demans vakası görülüyor.