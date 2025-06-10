Demans Riskinin Bölgeye Göre Değişimi

DEMANS RİSKİNİN COĞRAFİ FARKLILIKLARLA İLİŞKİSİ

ABD’de gerçekleştirilen bir araştırma, demans (bunama) riskinin yaşanılan coğrafi bölgelere göre değişiklik gösterebileceğini ortaya koyuyor. JAMA Neurology dergisinde yayımlanan incelemede, Veteranlar Sağlık İdaresi (VHA) sistemine kayıtlı 1 milyon 268 bin 599 yaşlı bireyin verileri derinlemesine incelendi. Araştırmada, yaş, ırk, kalp sağlığı durumu ve kırsal/kentsel yerleşim gibi faktörlerin yanı sıra, demansın bölgesel farklılıkları üzerinde de duruldu.

BÖLGELERDE DEMANS ORANLARI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) ülkeyi 10 bölgeye ayıran sınıflandırmasına göre yapılan analizde, Pennsylvania ve Maryland gibi orta Atlantik bölgesi en düşük demans oranına sahipken, güneydoğu bölgesi bu hastalığın en yaygın görüldüğü yer olarak dikkat çekti. Araştırma bulgularına göre, ABD’nin güneydoğusunda demans görülme oranı yüzde 25, kuzeybatısında yüzde 23, güney bölgelerinde yüzde 18 ve güneybatıda yüzde 13 olarak belirlenirken, kuzeydoğuda bu oran yüzde 7’ye kadar düştü. Araştırmacılar, bu verilerin yaşanan bölgelerin demans riskini artırabileceğini ve her bölgenin ihtiyaçlarına göre özel sağlık politikalarının geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

DEMANS NEDENLERİ VE ETKİLERİ

Demans, hafıza kaybı, düşünme becerilerinde azalma ve problem çözme yetilerinde bozulma gibi belirtilerle günlük yaşamı ciddi anlamda etkileyen bir bilişsel rahatsızlık olarak tanımlanıyor. En sık görülen demans türü ise Alzheimer hastalığı olarak öne çıkıyor. Yaş, genetik yatkınlık ve down sendromu gibi değiştirilemeyen faktörlerin yanı sıra, yaşam tarzı, alkol tüketimi, kardiyovasküler hastalıklar, işitme ve görme kaybı, depresyon, hava kirliliği ve uyku bozuklukları gibi değiştirilebilir risk faktörleri de demans gelişiminde rol oynayabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, dünya genelinde 55 milyondan fazla insan demansla mücadele ediyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni demans vakası kaydediliyor.