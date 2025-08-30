Demaş A.Ş. Altın Fiyatları Yükseliyor

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

2025’in son çeyreğinde altın fiyatlarında önemli bir artış öngörülüyor. DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, ons altının 3 bin 550-3 bin 800 dolar, gram altının da 4 bin 800-5 bin 200 TL seviyelerine yönelmesinin beklendiğini belirtti. Mevcut durumda ons altın 3 bin 380 dolardan, gram altın ise 4 bin 470 TL’den işlem görmekte. DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kitiş, altının artık yalnızca bir emtia değil, aynı zamanda küresel ekonominin yön tayin edicisi haline geldiğini dile getirdi. “Altın piyasası belirsizliklerden beslenirken yatırımcıya en güvenilir limanı sunmaya devam ediyor. Ben, altının sadece fiyat hareketleriyle değil, toplumsal güven algısıyla da şekillendiğine inanıyorum. Bugün yaşanan gelişmeler, son çeyrek için güçlü bir yükseliş zeminini işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

YÜKSELİŞİ BESLEYEN FAKTÖRLER

Kitiş, altın fiyatlarının artışını destekleyen başlıca unsurları sıraladı: “Ekonomi ve FED politikaları; Faiz indirim beklentileri, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi. Jeopolitik riskler: Ukrayna-Rusya savaşı, Ortadoğu’da İsrail gerilimi, ABD ara seçim atmosferi, Çin-ABD ticaret gerginliği ve enerji fiyatlarındaki oynaklık. Uluslararası finans kuruluşlarının projeksiyonları: Goldman Sachs, J.P. Morgan ve RBC gibi kurumlar yıl sonu için 3 bin 600-3 bin 800 USD bandını işaret ediyor. Merkez bankalarının alımları ve de-dolarizasyon süreci: Rezervlerde altının ağırlığının artması, fiyatlara doğrudan destek veriyor. Türkiye özelinde: Dolar/TL’de 42-45 bandına yöneliş, gram altının ons bazlı yükselişe ilaveten TL’de de kuvvetli bir artış göstermesine yol açacak. Ayrıca halkın altına yönelimi gram fiyatlarını yukarı taşır. Astrolojik etkiler: Ekim sonunda Boğa Dolunayı ve Kasım’daki Akrep-Boğa tutulmaları, altının yükseliş ivmesini hızlandırabilecek göksel değişimleri gösteriyor. Bu unsurlar birlikte değerlendirildiğinde tablo nettir.”

GÜVENLİ LİMAN OLARAK ALTIN

FED’in faiz indirim sinyalleri, zayıflayan dolar ve jeopolitik risklerin altını ayrıca çekici hale getirdiğini söyleyen Kitiş, “FED’in faiz indirim sinyalleri ve zayıflayan dolar, altını yatırımcılar için cazip hale getirirken; jeopolitik gerilimler ve seçim belirsizlikleri güvenli liman talebini artırıyor ve Merkez bankalarının rekor seviyedeki alımları fiyatlara kurumsal destek sağlıyor. Türkiye özelinde döviz kurundaki artış, gram altını ons’tan bağımsız olarak yukarı taşıyor. Ekonomik, siyasi ve psikolojik faktörlere gökyüzü hareketleri de eşlik ederek, son çeyrekte altının yükselişini güçlendiren çok katmanlı bir zemin hazırlıyor. Tüm bu unsurları bir arada değerlendirdiğimizde, 2025’in son çeyreğinde ons altının 3 bin 550-3 bin 800 USD bandına, gram altının ise 4 bin 800-5 bin 200 TL seviyelerine yönelmesini bekliyorum. Daha iyimser senaryoda ons 4 bin USD’nin, gram altın ise 5 bin 500 TL’nin üzerine çıkabilir. Sonuç olarak; altın yılın son çeyreğini güçlü kapatmaya hazırlanıyor ve yatırımcısına güvenli liman olmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.