Demba Ba ilk antremanına çıktı

Beşiktaş’ta oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu Demba Ba, Başakşehir’de ilk antremanına çıktı.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında yarın deplasmanda karşı karşıya geleceği Hatayspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 5’e 2 top kapma çalışması yapan turuncu-lacivertliler, geniş alanda yapılan oyunla idmanı tamamladı.

Başakşehir’in kadrosuna kattığı yeni transfer Demba Ba da turuncu-lacivertli kulüpte ilk antrenmanına çıkarken, ısınma hareketlerinin ardından takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

TRT