Demba Ba, G.Saray’a gidiyor

Galatasaray ve Beşiktaş’ta dev takas. Siyah-beyazlı ekip, sezon başında Galatasaray’dan ayrılan Gomis’e göz koydu.

Siyah-beyazlı yönetimin, kariyerini Suudi Arabistan kulübü Al Hilal’de sürdüren Fransız yıldızla menajeri aracılığıyla temasa geçtiği öğrenildi. Ancak Gomis’in yıllık 8 milyon euroluk maaşı sıkıntı yaratıyor. Beşiktaş’ın bu nedenle transferde geri adım attığı belirtiliyor.

Galatasaray ise bir dönem Beşiktaş formasını giyen Demba Ba’ya kanca attı. Senegalli yıldız sezon başında Çin’e geri dönmüştü.

Shanghai fornmasını giyen Senegalli yıldızın yeniden Türkiye’de oynamak istediği ancak ilk tercihinin Beşiktaş olacağı ifade ediliyor. Galatasaray yönetimi önümüzdeki günlerde girişimlere hız verecek.

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