Demba Ba, Galatasaray’a geliyor

Beşiktaş’ta forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Demba Ba’nın Galatasaray’a geleceği iddia edildi.

Forvete iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Alan Carvalho’yu listenin başına yazarken, Demba Ba konusundaki tüm pürüzleri de aştı.

33 yaşındaki Senegalli forvetle 5 aylığına 1.3 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldı.

Tecrübeli futbolcunun kulübü Shaghai Shenhua ile de sezon sonuna kadar ücretsiz kiralama konusunda el sıkışıldı. Ancak sarı-kırmızılılar yaşı nedeniyle Demba Ba için biraz daha bekleme kararı aldı.

İkinci forvet olarak düşünülen Ba’dan daha iyi bir alternatif bulunmazsa bu transfer resmiyete dökülecek.

1985 doğumlu yıldız oyuncu, sakatlık problemi olmadığını ve İstanbul’da kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçmeye hazır olduğunu bildirdi.

SABAH