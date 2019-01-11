Demba Ba için imza bekleniyor

Beşiktaş’ta uzun zaman forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Demba Ba, resmi imza için Galatasaray’dan haber bekliyor.

Sarı-kırmızılıların prensip anlaşmasına vardığı Demba Ba, resmi imza için Galatasaray’dan haber bekliyor. Senegalli futbolcu, Çin’den ayrılmaya hazır olduğunu belirterek, bazı görüşmeler yaptığını açıkça dile getirdi.

Her şeye rağmen yola Çin’de devam etmenin de seçenekler arasında bulunduğunu kaydeden Demba Ba’nın, sezon sonuna kadar bedelsiz bir şekilde kiralanması planlanıyordu.

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