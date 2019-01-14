Demba Ba’nın sabrı taşıyor

Beşiktaş’ta forma giyen golcü oyuncu Demba Ba, Galatasaray’ın siyah-beyazlılarla görüşüp transferini bitirmesini istedi.

Sarı-kırmızılılar, forvet transferi konusunda Çin Ligi ekibi Shanghai Shenhua forması giyen Demba Ba’yla görüşüp Senegalli futbolcuyla anlaşmaya varmıştı.

33 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray’ın kulübüyle görüşüp transferini bitirmesini beklediği bildirildi. Cim Bom’la yaklaşık 10 gün önce el sıkışmasına rağmen sarı- kırmızılıların resmi yollardan bir girişimde bulunmaması ve bekletilmesi sebebiyle Demba Ba’nın durumdan dolayı mutsuz olduğu kaydedildi.

Tecrübeli futbolcunun, bu konudaki rahatsızlığını yakın çevresiyle paylaştığı kaydedildi.

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