Demet Akalın’dan Masterchef Açıklaması: “Şampiyon Olursa Ne Gülerim”

MASTERCHEF TÜRKİYE’DE FİNAL YAKLAŞIYOR

Masterchef Türkiye tüm temposuyla devam ediyor. Yarışmanın sonlarına yaklaşıldıkça şampiyon olacak isim giderek daha belirgin hale geliyor. Demet Akalın, programla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Haftanın ilk eleme adayı olan Ezgi, “Ben de Eda’nın yaptığı tatlıyı bilmiyordum. Ben Muratcan’ın da benim kadar yargılanması gerektiğini düşünüyordum. Zaten toplantıda da bunu konuştuk. Onu da bir tek Onur yazmadı. Bu sebeple Onur’a bir sitemim oldu. Ben ikimizin eşit çıkıp kararı kaptanın vereceğini düşünüyordum” diyerek hissettiklerini dile getirdi.

YARIŞMACILAR ARASINDAKİ GERİLİM

Muratcan ise bu konuyla ilgili, “Burada 15. haftaya geldik. Ben burada hiçbir zaman arka tarafa geçtiğimde tabak kaybettikten sonra kimseyi kenara çekip, ‘Bak birbirimizi yazmıyoruz’ diye kimseye konuşma yapmamışımdır. 8-10 hafta önce ben kendimi potaya gönderen bir insanım. Herkesi kenara çekip, ‘Beyler beni yazın’ demiştim. Dün Onur beni yazmadı ama Semih ve Kerem de beni yazdı. Burada Onur’un beni yazmaması bir olay konusu olacaksa eyvallah olsun ama onun haricinde buradaki herkes kimsenin düşüncesine karışamaz.” ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN’DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Demet Akalın, Muratcan ile ilgili yapmış olduğu yeni paylaşımda, “Kimseye dokunmadan şampiyon olursa ne gülerim” diyerek düşüncelerini aktardı. Şu sıralar İtalya’da tatil yapan Akalın, hem yarışmayı yakından takip ediyor hem de seyahati ile ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.