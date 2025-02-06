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Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya Sert Eleştiri

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SİBİL ÇETİNKAYA TARTIŞMALARLA GÜNDEMİ SARMALADI

Önceki gün sosyal medya platformları, Sibil Çetinkaya ile ilgili tartışmalarla çalkalandı. Ünlü fenomenin reklamını yaptığı bir ürünü kullanıyor gibi gösterildiği iddiaları, birçok kişinin dikkatini çekti. Bu durum, Çetinkaya’nın eleştiri bombardımanına maruz kalmasına neden oldu.

DEMET AKALIN’DAN SERT TEPKİ

Sosyal medyada yaşanan bu gelişmelere Demet Akalın da tepkisini gösterdi. Akalın, Sibil Çetinkaya’ya yönelik sert ifadeler kullanarak olayın ciddiyetini vurguladı. Bu durum, çevrimiçi platformlarda daha da fazla tartışmayı beraberinde getirdi.

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