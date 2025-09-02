Demet Akalın, Güney Kore’de tatil yaptı

DEMET AKALIN’IN TATİL PAYLAŞIMI

Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden biri olarak tanınan Demet Akalın, yıllardır birçok hit şarkı ile geniş bir hayran kitlesi oluşturuyor. Güçlü performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündemde kalan ünlü sanatçı, son olarak tatil paylaşımıyla dikkat çekiyor. Son dönemde çıkardığı “Yerinde Dur” adlı parçasıyla müzik listelerinde birinci sıraya yerleşen Akalın, yoğun programının ardından dinlenmek için Güney Kore’ye yöneldi.

SEOUL’DE DİKKAT ÇEKİCİ PAYLAŞIM

Başkent Seul’de tatil yapan başarılı sanatçı, şehirdeki farklı uygulamaları gözlemleyerek sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Akalın, Seul’deki çöp kutusu bulmakta zorlandığını ifade ederek, “Hırsızlık yokmuş memleketlerinde, iyi güzel hoş da… Çöpleri millet dağıtıyor diye çöp kutusu koymuyorlar. Türkiye’nin gözünü seveyim ya.” şeklinde konuştu. Bu paylaşımı, hem hayranları hem de takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.