Demet Akalın’ın Annesinin Geçirdiği Kaza Korkuttu

HAYRANLARINI KORKUTAN PAYLAŞIM

Türk pop müziğinin tanınmış seslerinden Demet Akalın, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı bir paylaşım ile hayranlarını endişelendirdi. Gün boyunca ulaşamadığı annesinin kaza geçirdiğini öğrenen Akalın, durumu takipçileriyle paylaştı. Annesinin defalarca aramalarına cevap vermemesi nedeniyle büyük bir kaygı yaşadığını ifade eden Akalın, bu durumu followerslarıyla duyurdu.

AİLE BAĞLARINA VERDİĞİ ÖNEM

Daha 2 yaşındayken trafik kazasında babasını kaybeden Demet Akalın, ailesine olan derin bağlılığıyla tanınıyor. Annesine ulaşamamanın verdiği kaygıyla, paylaşımında “Sabahtan beri telefonunu açmıyor hâlâ, bak düşmüş” sözlerine yer verdi. Kazanın ardından, annesinin sağlık durumunu görmek için hemen yanına giden Demet Akalın, annesinin parmağını incitip gözünün şişmiş olduğu fotoğrafı ile hayranlarına bilgi verdi.

Ünlü şarkıcı, annesinin sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi verdikten sonra, “Anacığıma geldim, mesajlarınız için teşekkürler” diyerek takipçilerini rahatlattı. Demet Akalın’ın bu paylaşımı kısa süre içinde büyük ilgi gördü ve hayranları, ünlü şarkıcı ile annesi için geçmiş olsun dileklerini iletmek amacıyla destek mesajları paylaştı.