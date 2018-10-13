Demet Akalın kimin evinden çıktı?

Şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı Ayla Çelik’in konutundan çıkarken görüntülendi. Akalın, Ayla Çelik’ten yeni albümleri için 5 şarkı aldığını belirtti.

Ayaküstü gazetecilerle konuşan Demet Akalın, “Ayla Çelik’ten 5 şarkı aldım” dedi.

Gülben Ergen’le birlikte Deniz Seki sahnesini dinlemeye gittiği hatırlatılan şarkıcı, “Daha çok gezeceğiz. Normalde çıkmaz. Ne zaman yaşayacağız, 60 yaşında mı yaşayalım bu hayatı?” dedi.

Seren Serengil’in açıklamaları hatırlatılan Akalın, “Kimsenin ne dediği önemli değil. Geçen sene ben aramadım onu ve doğal olarak bana kırgındı. Ama boşanma sürecimde diğer sanatçı arkadaşlarım gibi yalnız bırakmadı. Kimsenin kırılmasına artık gerek yok” şeklinde konuştu.

Yakın arkadaşı Berkay’ın, Arda Turan’la kavga edip burnunun kırılması ve bir süre sahneye çıkamayacak olması hakkında Demet Akalın, “Onun tazminatlarını nereden alacak bu çocuk? Daha o konularla ilgili konuşamadım” ifadelerini kullandı.

Eski eşi Okan Kurt’un Fatih Ürek için sarfettiği sözler sorulan ünlü şarkıcı, “Hiçbir şey söylemiyorum” deyip hızlıca aracına yöneldi.