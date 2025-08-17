Demet Akalın Konseri Keyifli Anlar Sunuyor

DEMET AKALIN’LA RENKLİ BİR GECE

Bahçelievler Belediyesi, gelenekselleşen yaz konserleri etkinlikleri çerçevesinde ünlü şarkıcı Demet Akalın’ı sahneye çıkardı. Vatandaşlar konsere katılarak, şarkılara eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı. Konser, Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenip Milli Egemenlik Parkı’nda gerçekleştirildi. Her yaştan binlerce kişi etkinlikte yer alırken, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da etkinlikte hazır bulundu. Akalın, seyircilere keyifli anlar yaşatırken, başkan Bahadır’a daveti için de teşekkür etti. Bahadır, Akalın’a çiçek ve plaket takdim etti.

BAŞKAN HAKAN BAHADIR’DAN BİRLEŞTİRİCİ MESAJ

Konsere hitap eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Tüm komşularımı çok seviyorum. Hiç kimseyi ayırmıyorum. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Arap’ı, Çerkez’i, Alevi, Caferi, Sünni, Şafi fark etmez. AK Partili, CHP’li, İYİ Partili, Yeniden Refah Partili, MHP’li hiç fark etmez. Biz insanı seviyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin, çocuklarımızın, gençlerimizin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum” şeklinde birleşmelere yönelik vurgular yaptı.