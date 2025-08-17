Haberler

Demet Akalın Konseri Keyifli Anlar Sunuyor

DEMET AKALIN’LA RENKLİ BİR GECE

Bahçelievler Belediyesi, gelenekselleşen yaz konserleri etkinlikleri çerçevesinde ünlü şarkıcı Demet Akalın’ı sahneye çıkardı. Vatandaşlar konsere katılarak, şarkılara eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı. Konser, Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenip Milli Egemenlik Parkı’nda gerçekleştirildi. Her yaştan binlerce kişi etkinlikte yer alırken, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da etkinlikte hazır bulundu. Akalın, seyircilere keyifli anlar yaşatırken, başkan Bahadır’a daveti için de teşekkür etti. Bahadır, Akalın’a çiçek ve plaket takdim etti.

BAŞKAN HAKAN BAHADIR’DAN BİRLEŞTİRİCİ MESAJ

Konsere hitap eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Tüm komşularımı çok seviyorum. Hiç kimseyi ayırmıyorum. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Arap’ı, Çerkez’i, Alevi, Caferi, Sünni, Şafi fark etmez. AK Partili, CHP’li, İYİ Partili, Yeniden Refah Partili, MHP’li hiç fark etmez. Biz insanı seviyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin, çocuklarımızın, gençlerimizin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum” şeklinde birleşmelere yönelik vurgular yaptı.

ÖNEMLİ

Haberler

Karaman’da Denetimler Devam Ediyor

Karaman'da jandarma tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik denetimlerinde, tarihi eserler ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi; 5 kişi gözaltına alındı.
Haberler

Gaziantep’te Araç Ateş Eden Şüpheliler Yakalandı

Gaziantep'te park halindeki bir araca pompalı tüfekle ateş eden iki şüpheli, güvenlik kameralarının görüntüleri sayesinde yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.