Demet Akalın: Kortizon kullanıyorum

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yaşadığı sağlık sorunlarını ve tedavisini sevenleriyle paylaştı.

Demet Akalın’ın geçtiğimiz gün sahneye eşofmanla çıkması dikkat çekmişti. Bu durumdan dolayı eleştirilen Akalın’ın hastalığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, “Kortizon kullanıyorum, 100 kilo olayım ama yeter ki şu ağrılardan kurtulayım” dedi.

Gündeme dair paylaşımlarıyla dikkat çeken Demet Akalın, konsere eşofmanla çıktığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Kıyafet tercihinden dolayı topa tutulan Akalın, yaşadığı sağlık sorununu anlattı.

Bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen Akalın, konserdeki kıyafet tercihi hakkında konuştu. Migren tedavisi gördüğünden de bahseden ünlü şarkıcı “Çok kortizon kullandım, haliyle biraz kilo aldım. 100 kilo olayım, yeter ki şu ağrılardan kurtulayım. Beş profesör gezdim. Kızlar çok şahane giyiniyorlar ama sağlık daha önemli. Düşmanım yok ama Allah düşmanımın bile başına böyle bir ağrı vermesin” dedi.