Demet Akalın Kuzenini Uğurladı

DÜN YAPILAN MÜDAHALELERLE KURTARILAMADI

Ünlü sanatçı Demet Akalın, Kocaeli’de vefat eden kuzeni Hakan Kılıç’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Hakan Kılıç (61), solunum sıkıntısı nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Dokuz gün süren tedavinin ardından Kılıç, bertaraf edilen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Akalın, acı haberi sosyal medya hesapları üzerinden şu sözlerle paylaştı: “Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti.” Bugün ise cenaze törenine katılmak üzere Kocaeli’nin Gölcük ilçesine geldi. Akalın’ın eşi Okan Kurt da cenaze namazında yer aldı.

CENAZE NAMAZI VE DEFİN İŞLEMLERİ

İkindi namazının ardından Değirmendere Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası, üç çocuk babası Hakan Kılıç, Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı’na defnedildi. Akalın ve ailesi, bu zor zamanda destek ve dayanışma gösteren yakınlarına teşekkür etti.