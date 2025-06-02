Demet Akalın Kuzenini Uğurladı

DEMET AKALIN KUZENİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Ünlü sanatçı Demet Akalın, Kocaeli’de yaşamını yitiren kuzenini son yolculuğuna uğurladı. Akalın’ın kuzeni Hakan Kılıç (61), sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 9 gün süreyle hastanede tedavi edilen Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

ACILI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Akalın, acı haberi sosyal medya hesabından duyurarak, “Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti.” şeklinde bir paylaşım yaptı. Bugün, Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki cenaze törenine katıldı. Akalın’ın eşi Okan Kurt da cenaze namazında yer aldı.

CENAZE NAMAZI DEĞİRMENDERE MERKEZ CAMİİ’NDE KILINDI

İkindi namazının ardından Değirmendere Merkez Camii’nde gerçekleştirilen cenaze namazı sonrasında, 3 çocuk babası Kılıç, Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı’na defnedildi.