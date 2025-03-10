Demet Akalın ve Gülben Ergen Tartışması

ŞARKILARIN ARASINDAKİ TEŞEKKÜR KRİZİ

Şarkıcı Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında patlak veren teşekkür krizi, magazin dünyasını salladı. Gülben Ergen’in kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 56. anaokulunu hizmete açtı. Açılış sonrasında Ergen, sosyal medya üzerinden destekleyen kişilere teşekkür etti. Ancak bu paylaşımda Ceylan ailesinin adı geçmediği için Demet Akalın, tepkisini gösterdi.

Ceylan Ailesine Haksızlık!

Akalın, Ergen’in paylaşımına tepki göstererek “Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara” dedi. Gülben Ergen, bu yoruma yanıt vererek teşekkürlerini özel yollarla ilettiğini belirtti. “Sevgili Demet, okulumuz hayırlı olsun mu demek istedin? Okul parkını yaptıran dostlarının Instagram’dan teşekkür beklediğini düşünemedim. Ben Whatsapp’tan teşekkür etmiştim. Adreslerini yazarsan buradan da edeyim” dedi.

Sosyal Medya Takibi Sonlandı

Yaşanan olay sonrası Demet Akalın, Gülben Ergen’i sosyal medya hesaplarından takip etmeme kararı aldı. Ancak Ergen’in Akalın’ı takip etmeye devam ettiği gözlemlendi. Bu durum, aralarındaki gerilimin ne kadar derinleştiğini gösteriyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yaşanan bu tür krizler, magazin gündeminde sıklıkla yer buluyor.