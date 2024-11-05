“Demet Akalın ve Okan Kurt’un 13. Yıl Kutlaması”

DEMET AKALIN VE OKAN KURT’UN YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI

13’üncü yıldönümlerini kutlamak için eğlenceye giden Demet Akalın ve Okan Kurt’u gecede yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Mekân çıkışı görüntülenen Akalın, daha önce sahne kıyafetleri konusunda eleştirdiği Gülşen ile ilgili “Söylediklerimden utanıyorum” açıklamasına maruz kaldı.

AÇIKLAMALARININ ARDINDAN GÜLŞEN’E BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Akalın, “Aramız kötü değildi. Çok sert konuştum, farkındayım” diyerek durumu değerlendirdi. Tabii ki, daha hassas bir konu olan Gülşen’in babasını kaybetmesiyle ilgili olarak ona başsağlığı dileyip dilemediği soruldu. Akalın, “Evet aradım, kendisiyle konuştum” şeklinde yanıt verdi.