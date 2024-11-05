Demet Akalın ve Okan Kurt’un 13. Yıldönümü Kutlaması

DEMET AKALIN VE OKAN KURT’UN YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

Demet Akalın ve Okan Kurt, birlikteliklerinin 13’üncü yılını önceki akşam Maslak’ta düzenlenen bir partide arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Yıldönümlerini kutlamak amacıyla eğlenceye çıkan çift, gece boyunca yakın dostlarının desteğiyle keyifli anlar yaşadı.

DEMET AKALIN’DAN GÜLŞEN’E YANIT

Mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demet Akalın, daha önce sahne kıyafetleri konusunda eleştirilerde bulunduğu Gülşen ile ilgili olarak “Söylediklerimden utanıyorum” ifadesini kullandı. Akalın, Gülşen ile aralarında bir sorun olmadığını belirterek, “Aramız kötü değildi. Çok sert konuştum, farkındayım” dedi. Gülşen’in babasını kaybetmesi sonrasında Akalın’a başsağlığı dileyip dilemediği sorulduğunda ise “Evet aradım, kendisiyle konuştum” cevabını verdi.

PİŞMANLIK DUYDUĞUNU AÇIKLADI

Demet Akalın, Gülşen’in sahne kıyafetlerini eleştirirken kızı Hira’nın kendisine, “Anne neden arkadaşın sahnede don giyiyor?” diye sorduğunu aktardı. Geçtiğimiz günlerde bu ifadelerinden dolayı pişmanlık yaşadığını dile getirerek, “Gülşen’e sallıyordum. Beni her gördüğünde öyle kucaklıyor ki bütün söylediklerimden utanıyorum. Can bir kız Gülşen!” şeklinde konuştu.