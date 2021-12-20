Demet Akalın’a sert sözler: Güne dedikoduyla uyanır

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, sevilen şarkıcı Demet Akalın hakkında yaptığı açıklamasında açtı ağzını yumdu gözünü.

Şarkıcı Lerzan Mutlu, sunuculuğunu Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen programı ‘teve2 Magazin Masası’ programına telefonla bağlandı.

Lerzan Mutlu, bir süredir konuşmadığı meslektaşı Demet Akalın ile yaşadığı ‘mikser’ polemiğinin detaylarını canlı yayında anlattı.

Akalın’ın yakın bir dostuyla arasını bozmak için olmayan şeyler anlattığını belirten Mutlu, “Demet, sabah 5’de dedikoduya uyanır. Demet’e çok kızgınım, onu takipten çıkardım” dedi.

Lerzan Mutlu, “Mikserlerle konuşmuyorum. Hiç olmayan bir şeyi yakın bir arkadaşıma ben söylemişim gibi anlatarak, bizi küstürdü. Onu hayatımdan çıkardım. Mikserlerin hayatımda yeri yok” şeklinde konuşmuştu.