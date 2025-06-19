Demet Akbağ, Sevgi Birsel’in Vefatını Duyurdu

DEMET AKBAĞ’DAN ÜZÜCÜ HABER

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile sevenlerini derinden üzen bir haberi duyurdu. Akbağ, BKM yapımı “Bir Demet Tiyatro”nun yönetmenliğini üstlenen Sevgi Birsel’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

SEVGİ BİRSEL’İN VEFATININ NEDENİ

Türk tiyatrosuna yön veren eserlerden biri olan “Bir Demet Tiyatro” ile geniş kitlelere ulaşan ve birçok ismin kariyerinde iz bırakan Sevgi Birsel’in vefatı, sanat camiasında ve izleyicilerde büyük bir üzüntü yarattı. Sevgi Birsel’in ölüm nedeni henüz açıklanmıyor. Yönetmen, yapımcı ve senarist kimliği ile tanınan Sevgi Birsel, Bir Demet Tiyatro dizisinin yönetmenliği sayesinde geniş kitleler tarafından tanındı. Birsel, Dış Kapının Mandalları (1998), Güneş Yanıkları (2000), Ölümsüz Aşk (2003), Azize (2004), Home Ofis (2011), Balıkçının Karısı (2015) ve Üvey Anne (2023) gibi birçok başarılı esere imza attı.