Demet Akbağ, Sevgi Birsel’in Vefatını Duyurdu

ÜNLÜ OYUNCUDAN YÜREK BURKAN AÇIKLAMA

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla takipçilerini derinden üzen bir haberi duyurdu. Akbağ, BKM yapımı “Bir Demet Tiyatro”nun yönetmenliğini üstlenen Sevgi Birsel’in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

SEVGİ BİRSEL’İN KİMLİĞİ

Yönetmen, yapımcı ve senarist olarak tanınan Sevgi Birsel, “Bir Demet Tiyatro” dizisinin yönetmenliği ile geniş kitleler tarafından biliniyor. Birsel, “Dış Kapının Mandalları” (1998), “Güneş Yanıkları” (2000), “Ölümsüz Aşk” (2003), “Azize” (2004), “Home Ofis” (2011), “Balıkçının Karısı” (2015) ve “Üvey Anne” (2023) gibi birçok esere imza atmıştı.

SANAT CAMİASINDA DERİN ÜZÜNTÜ

“Bir Demet Tiyatro”, Türk tiyatrosuna yön veren yapımlardan biri olarak, Sevgi Birsel’in katkısıyla pek çok izleyicide yer edinmiş ve birçok ismin kariyerinde iz bırakmıştı. Birsel’in vefatı, sanat camiasında ve izleyiciler arasında büyük bir hüzün yarattı. Sevgi Birsel’in ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ayrıca, Sevgi Birsel ile Gülse Birsel arasında herhangi bir akrabalık bağı olup olmadığı hakkında da bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde sayfamızda yayınlanacaktır.