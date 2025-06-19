Demet Akbağ, Sevgi Birsel’le üzüntü duydu

DÜNYA TİYATROSU STRATEJİK BİR İSİM KAYBETTİ

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımla sevenlerini derinden üzen bir haberi duyurdu. Akbağ, BKM yapımı “Bir Demet Tiyatro”nun yönetmenliğini üstlenen Sevgi Birsel’in hayatını kaybettiğini açıkladı. Sanat dünyasında silinmez izler bırakan yönetmen Sevgi Birsel’in vefat haberini duyuran isimlerden biri olan Akbağ, Instagram üzerinden yaptığı duygusal paylaşımda “Bir Demet Tiyatro’nun yönetmeniydi Sevgi’miz. Kaybetmişiz bu sabah maalesef. Üzgünüm, başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Türk tiyatrosuna yön veren yapımlardan biri olan “Bir Demet Tiyatro”, geniş kitlelere ulaşan hiç şüphesiz Sevgi Birsel’in kariyerinde önemli bir yer tuttu. Yönetmenin vefatı, hem sanat camiasında hem de izleyicilerde büyük bir üzüntü yarattı. Sevgi Birsel’in sanatı, birçok nesle ilham verdi ve Türk tiyatrosunun gelişimine katkıda bulundu. Akbağ gibi pek çok sanatçı, bu acı kaybın ardından duygularını paylaştı ve Sevgi Birsel’in anısını yaşatmaya devam edeceğini belirtti.