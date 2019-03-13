Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika öldü

Sevilen sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu öldü.

İzmir’den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki 35 S 7580 plakalı cipin Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan ünlü oyuncu Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çika’nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazada yaralanan ve aynı hastaneye kaldırılan sürücü Muammer Renda’nın ise tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

İstanbul’dan uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanına gelen ünlü oyuncu Demet Akbağ’ın, hastaneye geldiği öğrenildi. Arka kapıdan hastaneye giren Akbağ’ın eşinin durumu hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldığı belirtildi.

İzmir’den Çeşme istikametine giden Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı cipin dün akşam saatlerinde Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu araçta bulunan oyuncu Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika ile sürücü yaralanmış, yaralılar sağlık ekiplerince 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

HÜRRİYET