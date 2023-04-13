Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor

Güzel oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ile ilgili iddialar doğru çıktı. Ünlü çiftin boşanma kararı aldığı duyuruldu.

Geçen Ağustos ayında dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ve ikili arasında yaşanan tartışmanın ardından Demet Özdemir’in evi terk ettiği iddia edilmişti. Boşanma haberleriyle bir süredir magazin gündeminde yer alan ikili, sosyal medyadan yaptıkları açıklamayla, iddiaları doğruladı ve boşanacaklarını duyurdu.

Geçtiğimiz yaz görkemli bir törenle dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, son dönemde ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti.

İkilinin bir süredir ayrı olduğu ve Koç’un barışmak için mücadele ettiği de iddialar arasındaydı.

GALAYA KATILMADI

Demet Özdemir’in Koç’un başrolünde yer aldığı “Özür Dilerim” filminin galasına katılmaması ise ayrılık söylentillerini güçlendirmişti.

BOŞANIYORLAR

28 Ağustos’ta nikah masasına oturan çift boşanma kararı aldı.

“EVLİLİĞİMİZİ SONA ERDİRME KARARI ALDIK”

Koç, sosyal medyada yaptığı açıklamada “Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz” dedi

Çiftin, önümüzdeki günlerde boşanmak için mahkemeye başvuracağı söyleniyor.