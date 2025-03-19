Demet Özdemir İstiklal’de Şarkı Söyledi

DEMET ÖZDEMİR İSTİKLAL CADDESİ’NDE ŞARKI SÖYLEDİ

Demet Özdemir son günlerdeki akıma katılarak İstiklal Caddesi’nde şarkı söylerken görüntülendi. O anları izleyenler hem hayret etti hem de olan biteni kaydetmek için birbirleriyle yarışırcasına cep telefonlarına sarıldı. Özdemir’in İstiklal’da tercih ettiği eser, Sertab Erener’in ‘Rüya’ şarkısı oldu. Güzelliği ve sesiyle son günlerin en çok konuşulan ismi olan oyuncunun bu anı adeta İstiklal Caddesi’nde yankı buldu.

ŞAŞIRTAN PERFORMANS

Demet Özdemir, bir sokak sanatçısının keman çalmasına eşlik ederek kendini notalara kaptırdı ve ‘Rüya’ şarkısını oldukça coşkulu bir şekilde seslendirdi. Bu performansıyla hem izleyenleri şaşırttı hem de eğlendirdi. Özdemir’in sesi, İstiklal Caddesi’ndeki kalabalığı iki katına çıkardı. Meraklı gözler ona odaklandı, müziğe özlem duyan kulaklar ise bu eğlenceli anları dinlemek için bir araya geldi.

EŞREF RÜYA DİZİSİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Kanal D’nin beklenen dizisi Eşref Rüya için geri sayım başladı. Demet Özdemir, dizide Nisan adlı bir müzisyeni canlandırıyor. Dikkat çeken tanıtımlarda, Özdemir’in İstiklal Caddesi’nde kalabalık bir ortamda şarkı söylediği anlar gündem oldu. Özdemir’in performansı sosyal medyada binlerce yorum aldı. Bu sahnelerin devamı, çarşamba akşamı Kanal D’de başlayacak olan Eşref Rüya dizisinde yer alacak.