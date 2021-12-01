Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan ayrılık açıklaması

Gündeme bomba gibi düşen iddia hakkında açıklama geldi. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, basında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Komedyen Cem Yılmaz’ın Zorlu PSM’deki gösterisini izlemeye gelen Demet Özdemir ile şarkıcı aşkı Oğuzhan Koç, ‘ayrılık’ haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, bu iddialar hakkında basın mensuplarına göndermede bulundu.

Bir süredir ayrıldıkları konuşulan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki akşam Zorlu AVM’de objektiflere yansıdı. Komedyen Cem Yılmaz’ın gösterisini izlemeye gelen ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Ayrıldıkları yönündeki haberlere güldüklerini söyleyen çift, basın mensuplarının “Ayrılık haberlerine ne diyorsunuz?” şeklindeki sorusuna esprili bir yanıt verdiler.

Özdemir, “Moralimiz bozuktu. Biz de ayrı ayrı Cem Yılmaz gösteriyi izlemeye geldik. Belki aramız düzelir diye. Belki de yan yana koltuklara oturmayız” dedi.