Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a 1 milyonluk hediye

Sevilen oyuncu Demet Özdemir, nikah masasına oturmaya hazırlandığı Oğuzhan Koç’a 1 milyonluk bir saat aldı.

Demet Özdemir, müstakbel eşine düğün hediyesi olarak Audemars Piguet’in 1 milyon liralık saatini seçti.

Ağustos sonunda nikâh masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, son hazırlıklarını tamamlıyor. Duyduğuma göre çift, birbirlerine alacakları düğün hediyesine de ayrı özeniyor. Aşklarının sembolü olacak hediyelerden birini öğrendim!

Demet Özdemir, müstakbel eşine Audemars Piguet’in Royal Oak serisinden bir saat seçmiş.

Güncel fiyatı 1 milyon liradan fazla olan saat, Hollywood yıldızlarının saati olarak biliniyor ve Jay-Z, Will Smith, John Legend, Justin Bieber gibi yıldızların kolunu süslüyor.

Markanın, çelik tasarım kronograf saatini seçen güzel yıldız, hediye için kesenin ağzını açmış. Kariyerinde de çıtayı hep en tepeye koyan Özdemir, damat hediyesi konusunda çıtayı oldukça yükseltti. Bakalım bu çıtayı aşan çıkacak mı.