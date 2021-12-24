Bir dönemin en gözde mankenlerinden olan Demet Şener’in koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Bir süredir iş insanı Tolga Arman ile yaşadığı aşkla gündeme gelen 44 yaşındaki Demet Şener, koronavirüse yakalandı.

Test sonucu pozitif çıkan Şener, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid testim bu akşam itibarıyla pozitif çıkmıştır. Şimdilik evde dinlenerek bu süreci geçiriyorum” ifadelerini kullandı.

Şener ayrıca, “Son günlerde benimle yakın temasta bulunanlar lütfen test yaptırsın” diyerek, çevresine uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.