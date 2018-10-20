Demet Şener: Zina ile ilgili deliller var

Mutlu evlilikleri ihanetle sarsılan ve boşanan ünlü çiftin arasında sular durulmuyor. Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay’a göndermede bulundu.

Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre; Yeni duruşmanın yargıtay kararından sonra olacağını belirten eski manken, “Biz kararı beğenmedik çünkü kararda zinayı kabul etmediler. Ben de çocuklarımın ve kendi hakkım için hukuki her türlü hakkımı arayacağımı söyledim. Zina ile ilgili elimde her türlü delil var. Zaten istinaftan da yargıtaydan da gerekli karar çıkacak, onun üstüne de başka bir şey konuşmaya gerek yok” dedi.

“Son zamanlarda internette İbrahim Kutluay ile ilgili yeni görüntülerin çıkıyor olması, sizin özel dedektif tuttuğunuza dair haberlerin çıkmasına sebep oldu neler diyeceksiniz?” sorusuna ise Şener şöyle yanıt verdi:

“Tabiki hayır! Zaten bitanesini ben kendim çektim. Bende yalan olmaz dedektife gerek yok ki, işte bir şekilde çıkıyor kendisi… Benimle ister anlaşır, ister anlaşmaz. Ben ve avukatlarım hukuki her türlü hakkımızı kullanacağız” dedi.

Demet Şener’in eski eşi İbrahim Kutluay’a ateş püskürdüğü dakikalarda İbrahim Kutluay Bebek’te arkadaşları ile sohbetteydi. Gazetecilerin Kutluay’a Şener’in sözlerini hatırlatması üzerine eski basketçi sessizliğini korudu ve sorulan hiçbir soruya cevap vermedi.