Demet Şener’den aşk pozu

Cenk Küpeli ile boşanmasının ardından Tolga Arman ile güzel bir birlikteliğe başlayan eski manken Demet Şener, sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, Kapodokya’da tatil yaptı. Aşka gelen Şener ise Instagram hesabından ilk kez sevgilisiyle pozlarını paylaştı. Şener’in parmağındaki tektaş yüzük ise kafaları karıştırdı.

Instagram’da 782 bin takipçisi bulunan Demet Şener, sevgilisiyle aşk dolu pozlarını da ilk kez sevenlerinin beğenisine sundu. Şener karelere, “Harika bir tatilin ardından” yazarak kalp emojileri koydu. Balona binerek fotoğraf çektiren ikiliden Demer Şener’in parmağındaki tektaş ise akıllara evlilik teklifi aldığı iddiasını getirdi.

Eski mankenin paylaşımına Ebru Şallı, Seda Sayan, Selin Ciğerci, Ebru Akel, Uğurkan Erez ve Yeşim Salkım gibi ünlü isimlerden destek yorumları geldi.