Demir Duvar Operasyonu Batı Şeria’da Devam Ediyor

BATı ŞERİA’DA DEMİR DUVAR OPERASYONU DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da 21 Ocak’ta “terör hedeflerine yönelik” başlatılan ‘Demir Duvar’ operasyonuna devam ediyor. Siyasi analistler, İsrail yönetiminin “Batı Şeria’yı fiziki ve siyasi olarak yeniden şekillendirebilecek agresif bir yaklaşıma” geçtiğine dikkat çekerken, Filistinliler, bu operasyonun Gazze’de olduğu gibi sivil kayıplar, yoğun yıkım ve yerlerinden edilmeye yol açmasından endişe ediyor.

BÜYÜK YIKIM VE FELAKET UYARISI

Operasyon, özellikle Cenin Mülteci Kampı’ndaki “Filistinli silahlı grupları hedef almaya” yönelik kritik bir odaklanma içeriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre, yılın başından bu yana gerçekleştirilen baskın ve saldırılarda 10’u çocuk olmak üzere toplam 70 kişi yaşamını yitirdi; yüzlerce kişi ise gözaltına alındı. İsrail, yalnızca ocak ayında 50 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. “Teröristler tarafından kullanıldığı” iddiasıyla bazı binalar buldozerlerle yıkılıyor. Birleşmiş Milletler Filistin ajansı (UNRWA) sözcüsü Juliette Touma, yerleşim bölgelerinin büyük bölümünün İsrail güçleri tarafından yok edildiğini ve “kamptaki durumun felaket döndüğü” konusunda uyardı. Ajanstan yapılan açıklamaya göre, ordunun sadece pazartesi günü 21 binaları yıkarak toplamda yaklaşık 200 evi imha ettiği belirtildi. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, operasyonun başlangıcından bu yana 20 binden fazla Filistinlinin yerlerinden edildiğini aktarıyor.