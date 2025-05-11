Demir Ege Tıknaz, Rio Ave’de parlıyor

BEŞİKTAŞ’TAN PORTEKİZ’İ ZİYARET EDEN DEMİR EGE

Sezonun başında Beşiktaş’tan Portekiz Ligi takımı Rio Ave’ye kiralanan 20 yaşındaki Demir Ege Tıknaz, Portekiz Premier Ligi’nde durdurulamıyor. Nisan ayının oyuncusu seçilen Demir Ege, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Ligin 33. haftasında takımının Nacional ile oynadığı karşılaşmada 2 gol atarak, maçın 3-3 berabere sonuçlanmasına katkı sağladı ve takımına 1 puan kazandırmayı başardı. Bu performansıyla milli oyuncumuz, attığı gollerle maçın yıldızı oldu.

PORTEKİZ BASINI DEMİR EGE’YE ALKIŞ TUTUYOR

Demir Ege’nin etkileyici performansı, Portekiz basınında da geniş yer buldu. Zerozero gazetesi, “Sahanın en iyi oyuncusuydu. İki gol ve çok çok etkili bir 45 dakika. Devre arasında oyundan çıkınca Rio Ave’nin orta sahasındaki dengesizlik açıkça görüldü.” şeklinde değerlendirdi. Ayrıca, Mais Futebol’de Demir Ege’ye ilişkin “Beşiktaş’tan bu sezon kiralık olarak Rio Ave’ye gelen 20 yaşındaki Türk orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, özellikle ikinci golde neredeyse her şeyi kendisinin yaptı. Gollerde yeteneğini ve bireysel kalitesini ortaya koydu.” ifadeleriyle övgülerde bulunuldu.