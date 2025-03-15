Demir Eksikliği ve Sağlık Üzerindeki Etkisi

DEMİR EKSİKLİĞİNİN YAYGINLIĞI VE ETKİLERİ

Demir eksikliği, günümüzde dünya genelinde en yaygın mikrobesin yetersizliği olarak görülüyor. Her üç kişiden birinin bu durumdan etkilendiği düşünülüyor. Özellikle çocuklar, üreme çağındaki kadınlar ve hamile kadınlar arasında yaygın bir problemdir. Bu durum birçok sağlık sorununa neden olabiliyor. Kadınlarda demir eksikliği anemisi, vücudun yeterli alyuvar üretmesini engelleyerek engelliliğe yol açan en yaygın nedenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Gazeteci Amanda Ruggeri’nin BBC Future için kaleme aldığı makaleye göre hamile kadınlar yeterli demire sahip olmadığında, fetüslerin beyin gelişimi olumsuz etkilenebiliyor. Aynı zamanda ölü doğum, doğum sırasında ölüm, erken doğum ve düşük kiloyla doğum risklerini de artırıyor. Bebekler ve küçük çocuklar üzerinde ise uzun vadede gelişimlerini tehdit eden bir sorun oluşturabiliyor.

UZUN VADELİ SONUÇLAR

Araştırmalar, demir eksikliği yaşayan çocukların mutluluğunun ve sosyal etkinliklerinin azaldığını gösteriyor. Ayrıca, demir eksikliği takviyeye rağmen giderilse bile motor yetenekleri ve ileriki yaşlardaki bilişsel gelişimleri daha düşük kalabiliyor. Yetişkinlerde ise engelliliğin önemli nedenlerinden biri durumuna geliyor. Nadir vakalarda hayati riskler dahi ortaya çıkabiliyor. İngiltere Oxford Üniversitesi’nden beslenme profesörü Michael Zimmerman, bu durumu büyük bir küresel sorun olarak tanımlıyor. Prof. Zimmerman, “Demir eksikliği çok yaygın. Bunu azaltma çabaları da hızlı sonuç vermiyor. Üstelik pek çok engellilikle de ilişkili.” diyor. Çoğu bilim insanı demir eksikliğinin yaygın olduğunu kabul ediyor olsa da, bu durumun sağlığa olumsuz etkileri hakkında hâlâ bazı sorular mevcut.

DEMİR TAKVİYESİNE YAKLAŞIM

İnsanların demir desteği alması gereken zamanlar ve durumlar hakkında net bir görüş birliği yok. Avustralya’daki Melbourne Nüfus ve Küresel Sağlık Okulu Başkanı ve demir eksikliği uzmanı klinik hematolog Sant-Rayn Pasricha, “Demir eksikliği anemiden önceki aşamadır.” diyor. Bazı uzmanlar demir eksikliğinin her durumda sorun yaratmaması gerektiğini düşünüyor; özellikle de sağlık sorunu yaşamayan bireylerde. Dünya Sağlık Örgütü için gerçekleştirdiği araştırmada, demir eksikliği olan ve halsizlik hisseden kadınlara takviye verildiğinde, halsizliklerinin geçtiğini, ama demir eksikliği olmasına rağmen enerji seviyesi düşmeyen kadınlara takviye yapılınca bir değişim olmadığını gözlemliyor. Pasricha, “Bu da bize gösteriyor ki, en azından yetişkinlerde, demir eksikliği nedeniyle kötü hisseden kişilerin tedavi edilmesi önemliyken, bunun etkisini hissetmeyen kişilere demir takviyesi verilmesinin gerekli olup olmadığı meçhul.” diyor.

ÇOCUKLARDAKİ ETKİLER

İngiltere Oxford Üniversitesi’nden Michael Zimmerman, demir eksikliğinin engelliliğe yol açma risklerine dikkat çekiyor. Amerikan Pediatri Akademisi Beslenme Komitesi Başkanı Mark Corkins, bu durumun çocuklardaki etkilerinin kalıcı olabileceğini belirtiyor. “Sadece o anki sağlıkları kötüleşmiyor, gelişim potansiyellerinden de kaybetmiş oluyorlar.” diyor. Çocuklar üzerinde yapılan bir araştırma, demir eksikliği anemisi ile zayıf bilişsel performans arasında bir bağlantı ortaya koyuyor. Ancak bu, aralarında nedensellik olduğunu göstermez. Besin araştırmalarında benzer zorluklar bulunuyor: Besin eksikliği mi bilişsel soruna sebep oluyor, yoksa her ikisinin de sebebi başka bir faktör mü?

TAVSİYELER VE DENGELİ BESLENME

Çocukların gelişiminde potansiyel etkileri göz önüne alındığında, sağlık tavsiyeleri genellikle herhangi bir eksiklik belirtisi gösteren çocuklara ve bazen önlem olarak tüm çocuklara demir takviyesi verilmesini öngörüyor. Örneğin, Amerikan Pediatri Akademisi, yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklere demir damlaları verilmesini tavsiye ediyor. Ancak bu yaklaşımı sorgulayan bazı uzmanlar da var. Sant-Rayn Pasricha, Bangladeş’te 3 bin 300 sekiz aylık bebekle gerçekleştirilen en geniş deneyde demir takviyesinin fayda veya zarar sağlamadığını belirtiyor. Demir alan çocuklarda hemoglobin ve demir seviyelerinin arttığı gözlemlenmiş, ancak bu gelişimin etkili olmadığı sonucuna ulaşılmış.

Uyarı: Buradaki tüm bilgiler genel bir bilgi amacıyla sunulmuştur ve bir sağlık çalışanının vereceği tavsiyenin yerine geçmemelidir. Sağlığınız hakkında endişeleriniz varsa mutlaka doktorunuza danışmalısınız.