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Demir Kadın: Neslican Filmi, İzleyiciyle Buluşuyor

FILM HAKKINDA GENEL BILGILER

İzleyicileri ekrana kilitleyen Demir Kadın: Neslican filmi, beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında da izleyici ile buluşuyor. Filmi izleyecek olanlar için “Demir Kadın: Neslican konusu nedir”, “Demir Kadın: Neslican oyuncuları kimler” ve “Demir Kadın: Neslican özeti” gibi konuları detaylı şekilde inceliyoruz.

NESLICAN TAY’IN HAYAT HIKAYESI

Demir Kadın: Neslican, kanser tedavisi sürecinde yaşam mücadelesi veren ve bu süreçle insanlara umut olan Neslican Tay’ın yaşamını ele alıyor. Filmin, Neslican’a konulan kanser teşhisinin ardından başlayan zorlu tedavi sürecini konu haline getirdiği görülüyor. Filmde, Neslican’ın bu süreçteki deneyimleri ve yaşam mücadelesi gündeme getiriliyor.

YAPIM DETAYLARI

Film 2023 yılında yapıldı ve Özgür Bakar yönetmenliğinde çekildi. Başrollerde Naz Çağla Irmak, Yurdaer Okur ve İlker Aksum yer alıyor. Filmin çekim yerleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadığı belirtiliyor.

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