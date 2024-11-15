Demir Kapı Altında Kalan Asya Hayatını Kaybetti

Olay, Denizli’nin Çivril ilçesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre 8 yaşındaki Asya Değirmenci, arkadaşlarıyla oyun oynarken üzerine demir kapı düştü. Düşen kapının altında kalan küçük kızı gören arkadaşlarının acil yardım çağrıları üzerine çevredeki kişiler 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulundu. Kapının altından çıkarılan Asya Değirmenci, sağlık ekipleri tarafından Çivril Devlet Hastanesine götürüldü. İlk müdahalesi tamamlandıktan sonra Asya Değirmenci, kent merkezindeki Üniversite Hastanesine sevk edildi. Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen küçük kız yaşamını yitirdi. Asya Değirmenci’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, babası Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanı olan Asya için bir taziye mesajı yayınladı. Başkan Çavuşoğlu’nun mesajında, “Çalışma arkadaşımız Ramazan Değirmenci’nin kızı Asya Değirmenci’nin talihsiz bir kaza sonucunda hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ile sabır diliyorum” ifadeleri yer aldı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Olayda hayatını kaybeden küçük kız çocuğunun, otopsi işlemlerinin ardından bugün öğle namazına müteakip Hilal Caminde cenaze namazı kılınacak. Ardından Asya Değirmenci, Çakmak Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.