Demir Kubbe, Hava Savunma Sistemi

DİKKAT ÇEKEN BİR SAVUNMA SİSTEMİ

Demir Kubbe nedir sorusu, özellikle sivil yerleşim alanlarına yönelik artan saldırılarla birlikte daha da ön plana çıkıyor. Sistem, İsrail’in güvenlik doktrininin önemli bir parçası olarak görev yapıyor. Bu nedenle “Demir Kubbe nasıl çalışır?” sorusu da teknoloji açısından dikkat çekiyor. Demir Kubbe, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria gibi bölgelerden gelebilecek roket ve hava saldırılarına karşı geliştirilmiş etkili bir hava savunma sistemidir. Sistemin amacı, sivilleri ve kritik altyapıyı kısa menzilli füze ve topçu saldırılarından korumak.

TARİHSEL GELİŞİMİ

“Demir Kubbe nedir, nasıl çalışır?” soruları, son yıllardaki çatışmalarla sıkça gündeme geliyor. Sistem, İsrail tarafından 2011 yılında resmi kullanıma alınmış ve ilk kez 7 Nisan 2011’de Gazze’den atılan bir BM-21 Grad roketini başarıyla imha etmiştir. Demir Kubbe’nin temeli 2005 yılına dayanıyor. Hizbullah ve Hamas gibi grupların yoğun saldırıları karşısında, İsraillilerin korunması amacıyla bu sistemin geliştirilmesine karar verilmiş.

ÇALIŞMA PRENSİBİ VE BİLEŞENLERİ

Demir Kubbe’nin çalışma prensibi, atılan roket ya da füzenin hızla tanımlanması, tehdit olup olmadığının analiz edilmesi ve hedefe ulaşmadan havada imha edilmesi şeklindedir. Sistem, genellikle her 10 füzeden 8’ini başarıyla durdurmasıyla tanınıyor. Demir Kubbe, üç ana bileşenden oluşuyor: Tespit ve İzleme Radarı (EL/M-2084) roketi algılar ve yörüngesini hesaplar. Savaş Yönetimi ve Silah Kontrol Sistemi (BMC) mPrest Systems tarafından geliştirilen yazılım ile hedefin isabet edeceği noktayı analiz eder. Füze Fırlatma Ünitesi (Tamir Füzeleri) ise Rafael tarafından üretilmiş ve yüksek manevra kabiliyetine sahip füzelerle tehditleri imha eder. Bu bileşenlerin koordine çalışması sayesinde sistem, gece-gündüz, kötü hava koşullarında etkinlik gösterebilir ve aynı anda birden fazla tehdide karşılık verebilir.

KAPSAMLI DESTEK VE GÜMRÜK ALANLARI

Demir Kubbe, ilk yıllarında sınırlı sayıda batarya ile hizmet vermeye başladı; ancak etkinliği kanıtlandıkça kapsamı genişledi. 2011-2021 yılları arasında bu projeye ABD tarafından toplamda 1,6 milyar dolar katkı sağlandı. 2022’de ise ek 1 milyar dolarlık destek paketi onaylandı. Sistem, sadece karada değil, deniz platformlarına da entegre edilecektir. İsrail’in Barak 8 füzeleri ile birlikte Demir Kubbe, Sa’ar 6 sınıfı korvetlere yerleştirilerek açık denizdeki gaz platformlarını da koruma yeteneğine sahip olacaktır. Ayrıca Demir Kubbe; Arrow 2, Arrow 3, Demir Işın, Davud’un Sapanı ve Barak 8 gibi İsrail’in çok katmanlı füze savunma sisteminin önemli bir parçasını oluşturuyor.