Demir Kubbe, Hava Savunma Sistemi

DEMİR KUBBE NEDİR?

Demir Kubbe, sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırıların arttığı dönemlerde önemi daha da artan bir hava savunma sistemidir. Bu sistem, İsrail’in güvenlik doktrininde kritik bir yere sahip olup, Gazze ve Batı Şeria gibi bölgelerden gelebilecek roket ve hava saldırılarına karşı geliştirilmiştir. Sistem, sivilleri ve kritik altyapıyı kısa menzilli füze ve topçu saldırılarından korumayı amaçlıyor. Son yıllarda meydana gelen çatışmalarla birlikte, “Demir Kubbe nedir, nasıl çalışır?” soruları sıkça gündeme geliyor.

DEMİR KUBBE NASIL ÇALIŞIYOR?

Demir Kubbe, 2011 yılında resmi olarak hizmete alınmış ve ilk kez 7 Nisan 2011’de Gazze’den atılan bir BM-21 Grad roketini başarıyla imha etmiştir. Sisteminin temeli 2005 yılına dayanıyor ve Hizbullah ile Hamas gibi grupların yoğun saldırıları karşısında İsrail vatandaşlarını korumak amacıyla geliştirildiği belirtiliyor. Çalışma prensibi, atılan roket veya füzenin hızla tanımlanarak tehdit oluşturup oluşturmadığının analiz edilmesi ve hedefe ulaşmadan havada imha edilmesi şeklinde. Demir Kubbe, her 10 füzeden 8’ini başarıyla durdurması ile biliniyor.

SİSTEMİN BİLEŞENLERİ

Demir Kubbe, üç ana bileşenden oluşuyor. Bu bileşenler şunlardır:

1. **Tespit ve İzleme Radarı (EL/M-2084)**: Fırlatılan roketi algılayarak yörüngesini hesaplıyor.

2. **Savaş Yönetimi ve Silah Kontrol Sistemi (BMC)**: mPrest Systems tarafından geliştirilen bu yazılım, hedefin isabet edeceği noktayı analiz ediyor.

3. **Füze Fırlatma Ünitesi (Tamir Füzeleri)**: Rafael tarafından üretilen füzelerle tehditler imha ediliyor.

Bu bileşenlerin koordineli çalışması sayesinde sistem, gece-gündüz ve kötü hava koşullarında etkinlik gösterebiliyor ve aynı anda birçok farklı tehdide karşılık verebiliyor.

KAPSAM VE DESTEK

İlk yıllarında sınırlı sayıda batarya ile hizmet vermeye başlayan Demir Kubbe, etkinliğinin kanıtlanmasıyla genişletilmiş. ABD, 2011-2021 yılları arasında bu projeye toplamda 1,6 milyar dolar katkı sağlamış. 2022 yılında ise ek 1 milyar dolarlık destek paketi onaylanmıştır. Sistem, karada olduğu gibi deniz platformlarına da entegre edilerek kullanılacak. Barak 8 füzeleriyle birlikte Demir Kubbe, Sa’ar 6 sınıfı korvetlere konuşlandırılarak açık denizdeki gaz platformlarını da koruma hedefindedir. Demir Kubbe, ayrıca Arrow 2, Arrow 3, Demir Işın, Davud’un Sapanı ve Barak 8 gibi çok katmanlı füze savunma sisteminin önemli bir parçası olarak işlev görüyor.