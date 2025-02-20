Demir Milletvekili Maaşının Düşük Olduğunu Söyledi

MAAŞ TARTIŞMALARI GÜNDEME GELDİ

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir’in Çağdaş Kocaeli gazetesine verdiği röportajda “Maaşınız yetiyor mu?” sorusuna verdiği cevap çeşitli tartışmalara yol açıyor. “Birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var” diyen Demir’e katılanlar olduğu gibi, milletvekili maaşlarının yüksek olduğunu savunanlar da mevcut.

DÜŞÜK MAAŞ ŞİKAYETİ

Yeni Yol Partisi çatısı altında İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Doğan Demir, milletvekili maaşlarının yetersiz olduğuna dikkat çekiyor. Demir, aldığı maaşın 196 bin 775 lira olduğunu ifade ederken, masraflarının da fazla olduğunu belirtiyor. “Bizim bir kuru maaşımız var. Bir de konuştuğumuz telefonumuz bedava ama ben bedava telefonu kullanmıyorum” diyen Demir, Meclis’teki masraflara dair de bilgiler veriyor. “Meclis’te hiç eksik olmayan misafirlerimize yemek, çay, kahve ikramı; misafirhanelerde konaklama, yol faturası hepsi cebimizden… Ankara- İzmit-İstanbul arası haftada en az iki üç defa gidip geliyoruz” ifadeleriyle masrafların yüksekliğine vurgu yapıyor.

KREDİ BORÇLARI GÖZARDI EDİLMEMELİ

Demir, düğün, cemiyet, takı, çiçek ve hediyeler gibi giderlerin de eklenince birçok arkadaşının bankalara kredi borcu olduğunu söylüyor. Bu durum, milletvekillerinin mali sıkıntı yaşadığını gösteriyor ve kamuoyunda konuya dikkat çekiyor.