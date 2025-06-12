Demir Pano Öğrencilerin Üzerine Düştü

OLAYIN GERÇEĞİ

SAMSUN’un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen bir etkinlikte, demir pano sahnedeki öğrencilerin üzerine düştü. Bu talihsiz olayda 5 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Çobanlı İskelesi’nde meydana geldi.

YARALILARIN DURUMU

Atakum Bilim Fuarı etkinliği sırasında, sahne arkasındaki demir pano aniden sahnedeki öğrencilerin üzerine düştü. Yahşiyetli Fahrettin Ulusoy İlkokulu’na ait 10 yaşındaki öğrenciler Z.N., E.Ö., E.R., A.E.Ö. ve N.T. hafif yaralar aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı çocuklar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma, yetkililer tarafından sürdürülüyor.